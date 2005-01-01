Кардиохирург рассказал о причинах отрыва тромба у взрослых мужчин

«Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) у взрослых мужчин встречается достаточно часто, главная ее причина – образование тромбов в глубоких венах нижних конечностей», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, кардиохирург, заведующий операционным отделением центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им Н.Н. Бурденко Алексей Федоров, комментируя смерть актера Алексея Булдакова от отрыва тромба.

Причиной данной патологии, по словам Федорова, могут стать травмы, варикозная болезнь, различные нарушения свертываемости крови, длительное пребывание в положении лежа после перенесенных операций или инсультов.

Медик также уточнил, что для людей старше 50 лет может быть опасным наложение гипсовой повязки.

«Наложение на ногу гипсовой повязки на длительное время может способствовать застою крови в нижних конечностях. Способствуют повышению свертываемости крови и онкологические заболевания, возрастает риск тромбоза глубоких вен», – рассказал Федоров.

Собеседник отметил, что клинически данная патология проявляет себя далеко не всегда.

«Вена затромбировалась, но человек может не обратить внимание на небольшой отек ноги, на небольшие боли, а потом во время ходьбы тромб отрывается и попадает в легочную артерию, в сосуд сердца. Либо человек этот эпизод переживает, либо умирает от рефлекторной остановки сердца», – пояснил врач.

По словам Федорова, человек может ходить с тромбом несколько недель. «Первые несколько дней после формирования тромба самые опасные», – отметил собеседник.

В качестве профилактики ТЭЛА медик посоветовал обращать внимание на появление внезапных отеков на ноге, особенно после травм, а также на изменение кожных покровов и на нехарактерное набухание поверхностных вен на ногах.

«Если подобное обнаруживается, то нужно как можно скорее пройти ультразвуковую диагностику сосудов нижних конечностей с эффектом допплерографии (УЗДГ) и оценить кровоток по венам», – посоветовал врач.

Людям за 40 Федоров порекомендовал использовать компрессионный трикотаж, при длительных авиаперелетах ходить по салону самолета, а при длительных поездках за рулем периодически выходить, делать гимнастику для ног.

«Если накладывается гипсовая иммобилизация, особенно людям в возрасте, нужно пить разжижающие кровь препараты. Следить за своим здоровьем, за венами на ногах и не допускать варикозную болезнь», – заключил Федоров.

Напомним, в Монголии на 69-году жизни скончался актер Алексей Булдаков. Причиной смерти стал отрыв тромба.