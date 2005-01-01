Стали известны подробности последних дней актера Булдакова

Актер Алексей Булдаков, скончавшийся 3 апреля, два дня перед смертью отдыхал на фестивале «Байкальская рыбалка», об этом сообщил один из организаторов фестиваля.

«Он был на фестивале в пятницу и субботу. Все было хорошо и замечательно в эти дни», – сказал собеседник РИА «Новости».

Мероприятие проводится в течение двух дней в бурятском поселке Оймур.

Напомним, Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни в Монголии, у него оторвался тромб.

За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в различных фильмах. Больше всего он известен по роли генерала Иволгина в серии картин «Особенности национальной охоты» и т. д. Булдаков получил звание народного артиста России в 2009 году.