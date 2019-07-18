Экс-глава НТВ захватил рынок марихуаны в США

Компания Curaleaf Holdings, которую возглавляет владелец «Ренессанс Страхование» и экс-глава НТВ Борис Йордан, покупает крупнейшего оператора марихуаны на американском рынке – GR Companies, Inc.

Сумма сделки оценивается в 875 млн долларов, передает «Коммерсантъ».

В Curaleaf утверждают, что после покупки объединенная компания станет лидером рынка, расширив свое присутствие в США до 19 штатов с населением 177 млн человек.

«Эта сделка, объединяющая 68 открытых аптек, значительно ускорит нашу стратегию расширения и увеличит наши возможности на рынках медицинского и взрослого использования. Кроме того, сделка увеличивает охват нашей розничной и оптовой платформы по всей стране», – сказано в сообщении компании.

В 2018 году компания Йордана привлекла 400 млн долларов для производства марихуаны в Канаде.

В прошлом году в Великобритании разрешили медицинскую марихуану. Также парламент Новой Зеландии принял закон о легализации производства и продажи марихуаны в медицинских целях.

До этого марихуану легализовали в Канаде, а в Грузии конституционный суд отменил административные санкции за употребление каннабиса.