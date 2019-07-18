Глава МИД Германии заявил о важности диалога с Россией

Сотрудничество с Россией необходимо для решения мировых проблем и построения устойчивого мира в Европе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом пленарного заседания германо-российского форума «Петербургский диалог».

«Даже если по многим темам мы в настоящее время придерживаемся разных точек зрения, диалог с Россией остается необходимым. Без Москвы мы не ответим на насущные вопросы мировой политики. Только если мы будем сотрудничать, мы достигнем устойчивого мира в Европе», – сказал глава МИД Германии, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, в ходе предстоящей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым министры намерены поговорить «о сохранении ядерной сделки с Ираном, о будущем контроля над вооружениями, об обстановке на востоке Украины».

«В Донбассе мы видим небольшую искру надежды. Чтобы эти положительные сигналы стали наконец указывать в направлении мира, Россия должна внести конструктивный вклад», – считает Маас.

«Петербургский диалог» является важным связующим звеном между нашими обществами. В сложные с точки зрения политики времена мы должны поддерживать сплоченность людей в наших странах», – отметил глава МИД Германии.

Напомним, в минувший вторник германский министр по делам Европы призвал ЕС «наводить мосты» с Россией.