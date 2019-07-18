Россия призвала НАТО наладить регулярные контакты военных экспертов

Москва призывает Североатлантический альянс уже сейчас наладить регулярные контакты между военными экспертами в рамках Совета Россия – НАТО (СРН), заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью германскому изданию Rheinische Post.

«Периоды «заморозки» между Россией и НАТО случались и раньше – например, после агрессии стран альянса против Югославии в 1999 году, а также после вооруженной авантюры режима Михаила Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году. Те кризисы удалось преодолеть», – напомнил глава МИД России, слова которого приводит ТАСС.

«В 2002 году на римской встрече была подписана Декларация Пратика-ди-маре о новом качестве сотрудничества, создан Совет Россия – НАТО. В 2010 году состоялся Лиссабонский саммит Совета Россия – НАТО, на котором была поставлена цель вывести отношения на уровень стратегического партнерства», – добавил министр.

«Исходим из того, что для купирования негативных тенденций руководству ведущих государств – членов НАТО необходимо пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией. При этом уже сейчас нужно наладить регулярные контакты между военными на экспертном уровне в СРН», – подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что с российской стороны были выдвинуты «конкретные предложения по снижению военной опасности, предотвращению непреднамеренных инцидентов». «Ждем реакции натовцев», – отметил глава МИД России.

Он также напомнил, что работа Совета Россия – НАТО на высшем и высоком уровне прекратилась не по вине России и не по ее инициативе.

«Именно альянс принял решение о полном сворачивании практического сотрудничества и переходе к военно-политическому сдерживанию России. Напомню, что это произошло в 2014 году, когда Запад недальновидно поддержал антиконституционный госпереворот на Украине, а потом фактически закрыл глаза на развязанную Киевом военную кампанию против жителей Донбасса», – продолжил Лавров.

Он обратил внимание, что инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия – НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. «Со своей стороны готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги», – указал министр.

Ранее Лавров обвинил НАТО в проведении агрессивной антироссийской политики под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели.

Он также призвал европейские страны и, прежде всего Германию, не закрывать глаза на нежелание украинского руководства следовать минским договоренностям, не игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине.

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