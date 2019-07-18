Россия призвала Германию не пестовать у Киева чувство вседозволенности

Европейские страны и, прежде всего Германия, не должны закрывать глаза на нежелание украинского руководства следовать минским договоренностям, игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине и пестовать тем самым чувство вседозволенности у Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России обратил внимание, что пока от нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды поступают противоречивые сигналы относительно урегулирования конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

«Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход», – подчеркнул Лавров. «Со своей стороны готовы взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения коренных интересов наших народов», – добавил министр.

«Европейцы же, и, в первую очередь Германия, не должны пестовать у Киева ощущение вседозволенности, игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине, нежелание украинского руководства следовать минским договоренностям. В этом смысле и на Германии лежит часть ответственности за урегулирование внутриукраинского конфликта», – заявил Лавров в интервью германскому изданию Rheinische Post, отвечая на вопрос о том, как содействовать реализации минских договоренностей.

Лавров отметил необходимость признать, что западные партнеры Украины, вместо того, чтобы побуждать Киев к исполнению обязательств по минским договоренностям, «все последние пять лет, по сути, потворствовали его действиям, направленным на затягивание имплементации «Минска».

«Фактически, закрыли глаза и на такие позорные стороны украинской действительности, как возрождение неонацизма, принудительное ограничение сферы использования русского языка, зажим независимых СМИ, инспирированные киевскими властями притеснения канонической Украинской православной церкви и ее прихожан», – констатировал дипломат.

При этом глава МИД России выразил уверенность, что при наличии политической воли реальных подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе добиться возможно.

«Соглашусь с мнением министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру», – отметил Лавров.

«Важно развить этот успех, в том числе при решении других не менее важных задач, главная из которых – полное прекращение огня», – подчеркнул глава МИД России.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Контактная группа по Донбассу согласовала бессрочное перемирие.

Напомним, массированные обстрелы территории ДНР усилились во второй половине июня, под обстрел украинских силовиков попала съемочная группа ВГТРК.