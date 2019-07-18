Москва обвинила НАТО в проведении антироссийской политики под давлением США

Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью германскому изданию Rheinische Post.

Лавров обратил внимание на сложившуюся тревожную ситуацию. «Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики», – цитирует ТАСС дипломата.

Глава ведомства отметил, что альянс наращивает военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности.

«Абсолютно нелогичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО выглядят и решения по включению в состав блока таких стран, как Черногория и Северная Македония», – продолжил министр.

«Это, конечно, совсем не то, что требуется сегодня для поддержания безопасности и стабильности в Европе», – указал Лавров.

Он также обратил внимание, что «происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше 700 млрд долларов, НАТО в целом – около 1 трлн долларов, тогда как Россия – менее 50 млрд долларов».

Напомним, в конце июня стало известно о решении властей Германии сократить военные расходы вопреки требованиям президента США Дональда Трампа. В феврале Берлин обещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.

В июле прошлого года на саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних требований Трампа.

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