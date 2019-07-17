Агрессию польского работодателя против украинских гастарбайтеров сняли на видео

В Сети опубликовали видео словесного конфликта и последовавшей за ним драки между польским работодателем и украинскими мигрантами в Польше.

Видео опубликовано в сообществе «Украинский мигрант» в Facebook (содержит нецензурную лексику). В ролике поляк и украинцы разругались в поле, после чего предприниматель попытался применить физическую силу к работникам.

Он нецензурно обругал мигрантов и пригрозил им по-польски. Он также попытался запугать оператора ролика и попытался выбить у него из рук девайс.

«Уже давно пришло время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения относительно отношения польских работодателей к украинским мигрантам», – отмечается в подписи к видео.

Ранее в Варшаве неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями.