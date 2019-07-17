ФСБ опровергла данные о дополнительных проверках украинских туристов

Поток украинских туристов в Крым с наступлением летнего сезона действительно увеличился, но никаких дополнительных проверок, идущих вразрез с законом, в отношении них не проводится, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.

В ФСБ сообщили, что «с наступлением поры отпусков и летних каникул заметно увеличился поток туристов из Украины в Россию, ежедневно «в автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма оформляется порядка 11-12 тыс. человек», передает РИА «Новости».

В целях создания необходимых условий для комфортного пересечения государственной границы, а также бесперебойного пропуска пассажирского и транспортного потоков задействовано максимальное количество сотрудников.

«Необходимо отметить, что все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме, никаких дополнительных проверок, идущих вразрез с действующим российским законодательством и международными правовыми актами, в отношении лиц, пересекающих границу, контрольными органами не проводится», – заверили в ведомстве.

В пресс-службе крымского министерства курортов и туризма сообщили, что туристы из Украины продолжают массово ехать в Крым, несмотря на «страшилки» киевских властей о якобы дополнительных проверках на границе и допросах.

Динамика турпотока на 15% превышает показатели 2018 года.

Ранее замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым, поскольку при проверке документов российские спецслужбы якобы досматривают часами украинских граждан, а после большую часть отправляют на допросы.

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк указывал, что информация о допросах и дополнительных проверках на российской границе является фейковой.

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