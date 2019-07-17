В Крыму прокомментировали данные о допросах украинцев на границе

Информация о допросах и дополнительных проверках на российской границе является фейковой, чтобы отпугнуть отдыхающих, заявил председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, турпоток на полуостров из Украины с каждым годом растет, передает РИА «Новости».

«Если бы этим гражданам были доставлены какие-то неудобства, если бы их обижали, оскорбляли и начали таскать на допросы, то с каждым годом число желающих приехать в Крым уменьшалось бы. Поэтому заявление украинской полиции – не более чем информационный вброс, очередная политическая утка и запугивание, чтобы хоть как-то сдержать наплыв украинских туристов в Крым», – заявил Черняк.

Он также отметил, что российские пограничники проверяют всех граждан одинаково, независимо от гражданства.

«Все проходит в рамках закона, вежливо, культурно и максимально комфортно. Никаких проблем граждане Украины не чувствуют на нашей территории, это в том числе можно проследить по публикациям, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях», – добавил Черняк.

По его словам, украинские туристы едут в Крым, несмотря на запугивания «уголовными статьями и преследованиями» со стороны властей.

Ранее замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым, поскольку при проверке документов российские спецслужбы якобы досматривают часами украинских граждан, затем большую часть отправляют на допросы.

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