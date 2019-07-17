Эксперт: Тайна о ядерных базах США в Европе давно известна России

«Минобороны России известно расположение этих хранилищ еще со времен Холодной войны. Эта утечка может стать откровением только для местного населения, которое подзабыло, рядом с чем оно живет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя публикации западных СМИ, содержащие указания на точные места расположения американских ядерных баз в Европе.

«Места, о которых идет речь – это хранилища, где находились бомбы под названием В-61. Там же теперь будут храниться новые модификации этих боеприпасов – В-61-12. Места эти известны еще со времен Холодной войны. Названия баз, точные координаты. В Турции, например, это база Инджирлик, в Германии – Бюхель, и так далее. И несмотря на то, что все боеприпасы находится в хранилищах стран НАТО – они находятся на территории военных баз, принадлежащих США», –пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам собеседника, утечка информации о местах размещения ядерного вооружения США может стать новостью лишь для населения районов, в которых расположены эти базы.

«Возможно, они подзабыли времена Холодной войны и не знают, с чем они рядом живут. Но для российского Министерства обороны ничего нового эта информация не несет. Хотя она и важна для понимания, где что базируется – откровением эти сведения не являются», – отметил Леонков.

Отвечая на вопрос о том, насколько полезны данные о расположении баз с политической точки зрения, эксперт констатировал, что «Россия все это время не пользовалась данной информацией и, скорее всего, не будет пользоваться и в дальнейшем».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, места размещения ядерного вооружения США были случайно раскрыты в документах комитета Парламентской ассамблеи НАТО.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» был обнародован еще в апреле, но после удален с сайта альянса. В нем на 150 страницах рассказывается о местоположении хранящегося в Европе ядерного оружия США.

Затем бельгийское издание De Morgen перепечатало доклад, из которого следует, что американское ядерное оружие хранится на базах Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Напомним, в мае Россия указала на подготовку США к использованию ядерного оружия в Европе.

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