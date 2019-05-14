Россия указала на подготовку США к использованию ядерного оружия в Европе

Европейские страны дают США возможность применить ядерное оружие в Европе, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Он отметил, что ряд «зависимых» от США государств «делают вид, что ничего не происходит», или боятся задуматься «над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», передает РИА «Новости».

Ермаков выступил с критикой в адрес «казалось бы цивилизованных европейских стран», которые соглашаются подвергать себя такой опасности из-за США. Эти государства, заявил Ермаков, добровольно ставят себя «на грань полного самоуничтожения».

В мае стал известен размер ядерного арсенала США. Выяснилось, что 1 тыс.300 боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с американских военных баз, а еще 150 хранятся на базах в Европе.

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