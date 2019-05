Стал известен размер ядерного арсенала США

США располагают примерно 3 тыс. 800 ядерными боеголовками, из которых 1 тыс. 750 развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках; 2 тыс. 50 боеголовок находятся в резерве на случай необходимости.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном The Bulletin of the Atomic Scientists, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что 1 тыс.300 боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с американских военных баз, а еще 150 хранятся на базах в Европе.

Порядка 2 тыс. 400 устаревших боеголовок сняты с боевого дежурства и приготовлены для утилизации до 2030 года.

Согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанному Россией и США в 2010 году, каждая из сторон должна сокращать свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 тыс. 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Отметим, что в апреле Пентагон обвинил Россию в затягивании переговоров по контролю над вооружениями.

Москва же предложила Вашингтону обсудить стратегическую стабильность на высшем уровне.

Также в апреле в США умер экс-сенатор Ричард Лугар, один из авторов программы сокращения ядерного вооружения на территории СССР.

