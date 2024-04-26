Шойгу: Следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину

Tекст: Ольга Никитина

Шойгу подчеркнул, что иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые киевский режим осуществляет на территории России. Киев, по его словам, при молчаливом согласии Запада применяет поставляемое западными странами вооружение, чтобы наносить ущерб объектам гражданской инфраструктуры на российской территории, передает ТАСС.

Кроме того, министр обратил внимание, что Запад, демонстрируя якобы стремление к деэскалации, продолжает накачивать Киев оружием. В режиме реального времени украинская сторона получает от западных стран разведывательные данные. Также Запад занимается подготовкой украинских военнослужащих, а в зоне СВО находятся западные военные специалисты и наемники, заявил Шойгу.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске очевиден украинский след.