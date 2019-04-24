Пентагон обвинил Россию в затягивании переговоров по контролю над вооружениями

Оборонное ведомство США сообщило, что политика России якобы затрудняет достижение положительного результата в переговорах по контролю над вооружениями.

При этом Соединенные Штаты не заинтересованы в гонке вооружений с Россией и создании новых видов оружия, отметили в Пентагоне, передает РИА «Новости».

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что мировым режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов.