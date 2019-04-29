В США умер автор программы ядерного разоружения СССР

В США умер бывший сенатор Ричард Лугар, один из авторов программы сокращения ядерного вооружения на территории бывшего СССР.

О смерти Лугара сообщил названный его именем неправительственный фонд. Бывший сенатор от штата Индиана умер в медицинском центре из-за осложнений продолжительной болезни. Ему было 87 лет, передает ТАСС.

Ричард Лугар был известен как эксперт в области нераспространения ядерных вооружений. Он работал в комитете Сената США по международным делам и участвовал в разработке программы утилизации ядерного и химического оружия, в том числе в странах бывшего СССР. Программа применялась с 1991 по 2012 год.