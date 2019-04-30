Россия предложила США обсудить стратегическую стабильность на высшем уровне

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу пришло время обсудить стратегическую стабильность и будущее контроля над ядерными вооружениями, в том числе ДРСМД и СНВ-3, считает российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам Антонова, сейчас многие говорят, что началась новая гонка вооружений, передает РИА «Новости».

«Сегодня вновь все смотрят на Москву и Вашингтон. Мы слышим предупреждения региональных политиков против коллапса системы разоружения и контроля над вооружениями», – сказал российский посол.

«Пришло время президенту Путину и президенту Трампу обсудить стратегическую стабильность и будущее контроля над ядерными вооружениями, преимущественно Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-3», – заявил Антонов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил последствия развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий.

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