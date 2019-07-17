В НАТО случайно раскрыли места ядерных баз США в Европе

Места размещения ядерного вооружения США были случайно раскрыты в документах комитета Парламентской ассамблеи НАТО, пишут американские СМИ.

Как пишет издание Washington Post, доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников» был обнародован еще в апреле, но после удален с сайта альянса. В нем на 150 страницах рассказывается о местоположении хранящегося в Европе ядерного оружия США, передает РИА «Новости».

Бельгийское издание De Morgen во вторник перепечатала доклад, из которого следует, что американское ядерное оружие хранится на базах Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Пожелавший остаться анонимным источник в НАТО сообщил, что «это не официальный документ НАТО».

Напомним, в мае Россия указала на подготовку США к использованию ядерного оружия в Европе.

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