На астраханских чиновников и бизнесменов завели 17 уголовных дел

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел, возбужденных в отношении чиновников и бизнесменов Астраханской области, сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении на сайте СК, дела возбуждены в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области, двух бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого замминистра строительства и ЖКХ области, главы МО «Астраханский сельсовет», начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани, двух индивидуальных предпринимателей, экс-главы МО «Наримановский район», экс-сотрудника стройнадзора области, начальника отдела технадзора администрации МО «Город Астрахань», заместителя главы администрации МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместителя МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» и бывшего заместителя главы МО «Камызякский район».

Всего возбуждено 17 уголовных дел по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

«По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии» вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей», – говорится в сообщении СК.

По версии следствия, ранее были заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов г. Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Руководство администраций районов знало, что работы по строительству не до конца выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации.

Еще несколько дел возбуждено из-за нарушений при переселении людей из аварийного жилья.

В СК сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в среду сообщалось о задержании и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского.

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