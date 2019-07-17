Задержан глава минстроя Астраханской области

Сотрудниками правоохранительных органов задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Задержали Гужвинского. По тематике аварийного жилья», – передает ТАСС слова источника.



Другой источник сообщил, что по этой теме в Астраханской области работают сотрудники Генпрокуратуры.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Астрахани пытались снести нерасселенный жилой дом.