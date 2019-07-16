Уход машины ополченцев из-под обстрела ВСУ попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как ополченцы ДНР уходят из-под артиллерийского обстрела ВСУ на УАЗе.

Ролик опубликован в Facebook украинского проекта «Повернись живим».

Отмечается, что на записи был запечатлен командир взвода и командир батальона 11-ого мотострелкового полка ДНР.

Издание Anna News в своем паблике во «ВКонтакте» сообщает, что УАЗ ополченцев попал под обстрел в районе Ясиноватой.

На записи видно, как военнослужащие под обстрелом подбежали к автомобилю, завели машину и успели уехать, не попав под новые снаряды.

В июне украинские войска нанесли массированный удар по западным кварталам Донецка – обстреляны оказались Петровский район города, поселок Жабичево, село Васильевка и район аэропорта. Позднее в сети опубликовали видео обстрела.