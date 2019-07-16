ЕС призвал Россию признать вину за катастрофу малазийского Boeing

ЕС обратился к России с призывом взять на себя ответственность за падение малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году, Совет Европы выпустил соответствующее заявление.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебных структур», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Также ЕС поприветствовал возбуждение уголовных дел в отношении четырех человек в Нидерландах, обвиненных в причастности к падению самолета.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что в представленных докладах по сбитому в 2014 году малазийскому Boeing не содержится доказательств вины России.