Путин отреагировал на выводы следствия по малайзийскому Boeing

Президент России Владимир Путин заявил, что в представленных докладах по сбитому в 2014 году малазийскому Boeing не содержится доказательств вины.

Глава государства подчеркнул, что доказательств вины России в инциденте не было представлено до сих пор, передает ТАСС.

Путин отметил, что у России есть своя версия по крушению самолета, но «нас никто не слушает», передает РИА «Новости».

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

В четверг глава Госдепа Майк Помпео, обращаясь к России, заявил: подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом. Руководитель американской дипломатии подчеркнул: лица, которых Совместная следственная группа по крушению Boeing считает причастными к трагедии, «входили в контролируемые Россией силы» в Донбассе.

Москва ранее заявляла, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет.