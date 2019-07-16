В СПЧ рассказали о зашедшем в тупик украинском правосудии

Правосудие на Украине само себя загнало в тупик и не знает, как красиво выпутаться из истории с редактором портала РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским, заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

«Украинское правосудие само загнало себя в тупик и сейчас просто не знает, как красиво выпутаться из этой истории. Но все-таки надеюсь, что 19 июля все-таки будет решение, по крайней мере, о смягчении меры пресечения Вышинскому. Я думаю, что сегодня еще просто не был готов текст этого документа и поэтому они отложили на неделю», – сказал Брод в комментарии РИА «Новости».

По его словам, пока неразбериха в этом процессе продолжается, ни одного серьезного обоснованного обвинения Вышинскому предъявлено не было, но обнадеживает то, что на процессе присутствовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее влияние, ее контакт с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, ее высказывание в защиту Вышинского тоже сыграет позитивную роль, считает Брод.

«Хотелось отметить очень серьезные усилия комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации, который тоже много делает для облегчения судьбы безвинно пострадавшего журналиста, в частности, хотелось отметить усилия председателя комитета Леонида Слуцкого», – добавил член СПЧ.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

В понедельник уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова подала прошение в суд об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Однако генпрокурор Украины назвал передачу Вышинского невозможной до решения суда. При этом сам Вышинский не согласился на обмен на украинских задержанных. Заседание суда по делу журналиста перенесли на 19 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело Вышинского фарсом и абсурдом.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.