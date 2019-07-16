Захарова назвала дело Вышинского фарсом и абсурдом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело находящегося под стражей на Украине редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского фарсом и абсурдом.

«Мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры, … всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие – держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют «госизмена», – заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова подала прошение в суд об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Однако генпрокурор Украины назвал передачу Вышинского невозможной до решения суда. При этом сам Вышинский не согласился на обмен на украинских задержанных. Заседание суда по делу журналиста перенесли на 19 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.