Генпрокурор Украины назвал передачу Вышинского невозможной до решения суда

Главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого задержали в мае прошлого года по подозрению в госизмене, невозможно передать России до решения суда, заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, передача журналиста невозможна до решения суда, поскольку он имеет украинское гражданство.

«Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу - виновен он или нет», – приводит слова Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова подала прошение в суд об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Она прибыла в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского. Москалькова рассказала о подавленном состоянии Вышинского.

Также она провела встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, они договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом сам Вышинский не согласился на обмен на украинских задержанных. Заседание суда по делу журналиста перенесли на 19 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.