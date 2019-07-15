Москалькова рассказала о подавленном состоянии Вышинского

Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой удалось пообщаться с главредом РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским, которого задержали в мае прошлого года по подозрению в госизмене.

«Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то, что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается. Честно говоря, я тоже давно не была в таком эмоциональном состоянии от всего произошедшего», – приводит слова Москальковой РИА «Новости».

Ранее Москалькова подала прошение в суд об освобождении Вышинского под подписку о невыезде. Она прибыла в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу Вышинского.

Также она провела встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, они договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом сам Вышинский не согласился на обмен на украинских задержанных. Заседание суда по делу журналиста перенесли на 19 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.