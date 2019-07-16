Венедиктов уточнил процедуру проверки подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Заместитель председателя ОП Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уточнил процедуру проверки подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Еще раз – с подписями три проверки: «почерковеды», ФМС и ГАС «Выборы». Затем сводится итоговый протокол, в котором указывается каждая «непризнанная» по итогам трех протоколов подпись. Ни Ширвиндта, ни Лукьяновой, ни Азара в «непризнанных» подписях итоговой ведомости нет», – написал Венедиктов в Twitter.

Ранее председатель МГИК Валентин Горбунов заявил, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, приглашенные в Мосгоризбирком (МГИК) для обсуждения возникших вопросов, были не готовы к конструктивному диалогу, они стремились превратить встречу в митинг.

Тем временем в листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом сообщил член Общественной палаты Илья Ремесло, который опубликовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев. В то же время в Мосгоризбиркоме рассказали о шантаже со стороны ряда кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, в воскресенье полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.