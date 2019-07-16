Депутат Рады поделился впечатлениями от поездки в Москву

Москва встретила украинских политиков гостеприимно, заявил недавно посетивший Россию депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина», что в Москве украинских депутатов «очень гостеприимно принимали», российские власти «сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог», передает РИА «Новости».

«Потом когда снялись, я попросил господина Медведева: «Давайте уберем камеры и поговорим уже по-человечески». Мы долго потом говорили, потом вместе вышли в другую комнату и пили чай. Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», – сказал депутат.

Он добавил, что на встрече с российской стороной в Москве делегация заявила о претензиях на Крым и подчеркнула, что ни один украинский политик «не скажет другого и России следует с этим жить и думать, что делать».

«Главная цель этого визита и главное, что мы сделали, – это продолжили контакты, потому что если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет», – заключил Рабинович.

Напомним, 10 июля председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, обсудив межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуацию с транзитом газа. Также «Оппозиционная платформа» договорилась о сотрудничестве с «Единой Россией».

Ранее они провели встречу в марте, где обсудили транзит газа через Украину. Тогда на встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.

При этом солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за переговоры с представителями России.

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