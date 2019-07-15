Медведчук сравнил Байдена на Украине с представителем метрополии в колонии

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время визита на Украину в 2015 году вел себя как представитель метрополии по отношению к колонии, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в работе Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

«Наверное, именно это позволяло господину Байдену, когда он был в качестве куратора, когда находился при власти, куратором со стороны Вашингтона в Украине, он фактически вел себя, ну, как человек, не просто представитель страны, которая ввела внешнее управление, – он был представителем или руководителем метрополии по отношению к колонии, где колонией выступала, к сожалению, моя страна», – приводит украинский телеканал «112 Украина» слова Медведчука в работе Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine).

Напомним, в ноябре 2017 года Байден в своих мемуарах рассказал о своем приказе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу отречься от поста президента Украины.

Позднее Байден рассказал о том, как вынудил экс-президента Украины Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора этой страны.