Всемирный банк потребовал остановить рост минимальных зарплат на Украине

Украине до завершения основных структурных реформ в экономике нужно остановить стремительный рост минимальной заработной платы (МЗП), заявила экономист представительства Всемирного банка на Украине Анастасия Головач.

В интервью изданию «Зеркало недели» она заявила, что любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку они будут иметь негативные последствия для экономического роста.

Головач отметила, что в 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор.

По ее словам, повышение МЗП без увеличения производительности труда приводит к тому, что спрос увеличивается гораздо быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать.

Экономист отметила, что в 2017 году МЗП на Украине фактически удвоили, а в 2018 году – увеличили еще на 30%, также ряд бюджетников (учителя и врачи) получили дополнительные секторальные надбавки.

Согласно подсчетам Всемирного банка, в результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6% в 2016 году до 11% – в 2018-м. Такой рост минимальной зарплаты можно рассматривать как один из факторов роста инфляции.

Кроме того, Головач подчеркнула, если сравнивать с европейскими странами, «то и 9,6% – это много, а 11% – это очень много».

«Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальных зарплат до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике», – отметила экономист.

Ограниченное количество населения, по ее словам, выигрывает от увеличения своих доходов, «тогда как другие экономические агенты пострадают».

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Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему повышение минимальных зарплат лишь еще больше разорит жителей Украины.