На Украине заявили о критической ситуации с зарплатами в конвертах

Сотрудники, работающие без официального трудоустройства, есть на каждом втором предприятии на Украине; ситуация сложилась критическая, заявил исполняющий обязанности заместителя главы фискальной службы страны Евгений Бамбизов.

«Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом: на каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», – приводит его слова RT.

С 1 января минимальная зарплата на Украине составляет 114 долларов. Соответствующий показатель заложен в государственный бюджет страны на 2019 год. Как отмечал депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему повышение минимальных зарплат лишь еще больше разорит жителей Украины.