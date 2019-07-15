Двоих защитников конституционного строя из ФСБ задержали за вымогательство

Двух офицеров Службы по защите конституционного строя ФСБ задержали по подозрению в вымогательстве, пишут СМИ со ссылкой на источники, близкие к спецлужбе.

Подозреваемые требовали деньги с руководства Moscow Holiday Hotel за разрешение конфликта с собственником здания, утверждает РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с материалами уголовного дела.

По этим данным, задержание и арест прошли в апреле, но официально об этом не сообщалось.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию подтвердили факт ареста сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова. Иванов находится под домашним арестом. Уточняется, что обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занималась задержанием исполнителя убийства Бориса Немцова, вела разработку дела Боевой организации русских националистов (БОРН), оперативным сопровождением дел режиссера Кирилла Серебренникова и экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Иванов и Богданов пытались вымогать с владельцев ООО «Москоу Холидэй», управляющего гостиницей Moscow Holiday Hotel 5 млн рублей в месяц.

Напомним, 5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом среди обвиняемых три человека из спецподразделения «Альфа» и один – из «Вымпела». Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К».

Позднее стало известно, что глава спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.