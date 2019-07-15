Минфин счел возможным запрет продажи алкоголя до 21 года

Минфин России считает возможным запрет продажи всего алкоголя лицам до 21 года, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, возможность устанавливать минимальные розничные цены на новые виды алкогольных напитков может отодвинутся примерно на год. Для этого необходимо решение Евразийской экономической комиссии, передает РИА «Новости».

Глава департамента также заявил, что Минфин рассмотрел законопроект о льготах на развитие Арктики. Так, было отмечено, что в нем не определены источники компенсации выпадающих расходов.

Напомним, в Минздраве задумались о повышении возраста детства до 21 года. Опрос ВЦИОМ показал, что больше всего потребителей никотиновой продукции среди молодежи от 18 до 29 лет.

Зампред комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко рассказал газете ВЗГЛЯД, почему служить можно с 18 лет, а выпивать – с 21 года.