МИД дал совет россиянам в связи с инцидентом в Южной Корее

Консульский департамент МИД в связи с недопуском 16 россиян в Южную Корею посоветовал соблюдать миграционное законодательство и изучать положения законов.

«В очередной раз призываем граждан, планирующих посетить Республику Корею, изучить положения миграционного законодательства указанного государства и двустороннего соглашения!» – говорится в сообщении консульского департамента МИД России в Facebook.

Существующее между Россией и Южной Кореей соглашение о безвизовом въезде распространяется только на туристические поездки. Им не могут воспользоваться граждане, которые отправляются на учебу, работу и тому подобное.

Тем временем представитель южнокорейского туроператора US Travel в России Руслан Маслов рассказал, что российским туристам, направляющимся в Республику Корею, необходимо иметь при себе программу поездки, бронь гостиницы, обратный билет и выписку с банковского счета, чтобы избежать проблем с пересечением границы.

«Еще года два назад «Аэрофлот» выпустил памятку для туристов, которые едут в Южную Корею, чтобы они имели с собой программу поездки, ваучер от принимающей компании, бронь гостиницы, не забронированный, а уже купленный обратный билет и желательно выписку с банковского счета», – передает РИА «Новости» слова Маслова.



Обеспокоенность южнокорейских пограничников может вызвать и азиатская внешность, которая, по их мнению, может помочь затеряться в стране. Еще одним «отягчающим» фактором станет отсутствие поездок в страны Шенгенской зоны или виз в популярные у туристов страны Азии.



По словам Маслова, случаи, когда граждане России и стран Средней Азии пытаются попасть в Корею под видом туристов для последующей миграции, в последние годы стали носить массовый характер.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что Республика Корея отказалась впустить в страну 16 россиян. Все они улетели обратно в Россию.