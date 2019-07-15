Не допущенные в Южную Корею россияне покинули страну

Посольство России в Южной Корее сообщило, что все сограждане, которым южнокорейские власти отказали во въезде в страну, к данному моменту покинули ее территорию.

«В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16.00 (10.00 мск) 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея», – сказано на странице посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что Республика Корея отказалась впустить в страну 16 россиян.