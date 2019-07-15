Киевский журналист назвал цель участия украинцев в митингах оппозиции в Москве

«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть, что у подлинных кукловодов на уме и в планах, то у городских сумасшедших на языке», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский журналист Владимир Скачко. Так он прокомментировал участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по украинскому сценарию.

«Все происходящее – это подтверждение слов тех людей, которые считают, что Россия не должна равнодушно или высокомерно взирать на то, что происходит на Украине», – считает киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко.

«События на Украине – это пожар на российском пороге или, более того, даже в российских сенях. То, что происходит – это не только отрыв Украины от России и выращивание тарана или копья, направленного против России. Это еще и подготовительный лагерь, главная цель которого – повторить украинский сценарий уже в самой России», – считает Скачко.

Он пояснил, что речь идет о подготовке боевиков и общественного мнения, согласно которому добиться перемен к лучшему можно исключительно силовым способом под видом демократических обманок.

«Скорее всего, этот человек с Украины просто фрондировал. Но это то фрондирование, которое укладывается в формулу, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть, что у подлинных кукловодов на уме и в планах, то у городских сумасшедших на языке», – констатировал Владимир Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в несанкционированной акции в центре Москвы, посвященной, как заявляли организаторы, предстоящим выборам в Московскую городскую думу, принимал участие гражданин Украины.

Фрагмент трансляции телеканала «Дождь», который взял интервью у приезжего с Украины, опубликован в Twitter.

«А вы сами из какого округа?» – спросил корреспондент.

«Я сам с Украины», – с улыбкой ответил участник акции протеста. На вопрос о том, почему он пришел на несогласованный митинг в Москве, приезжий сказал: «Пора чтоб здесь (в России – прим. ВЗГЛЯД) такая власть была, как сейчас на Украине».

Позже телеведущий Владимир Соловьев рассказал газете ВЗГЛЯД об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве.

Пользователи Telegram установили личность «активного гражданина» с Украины, приехавшего поддержать российских оппозиционеров. Так, канал «Меркури» опубликовал фото документа, согласно которому активиста зовут Максим Мирошниченко, который зарегистрирован в Сумской области Украины.

Напомним, в воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.