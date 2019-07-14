Власти Чечни разъяснили сообщения о насильно выданной замуж девушке

Сообщения о девушке, которую против воли семья увезла в Чечню для выдачи замуж, являются недостоверными, заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров заявил Ura.ru, что чеченские власти «обязательно изучат этот памфлет». «Я уверен, что там никакого насилия там нет и быть не может», – подчеркнул он.

Министр добавил, что религия, которую исповедуют жители Чеченской Республики, не позволяет насильно выдавать девушек замуж, как и женить молодых людей.

«Кроме того, закон Российской Федерации в Чечне имеет свой приоритет и неукоснительно соблюдается», – указал он.

Умаров выразил уверенность, что в скором времени все убедятся, что это очередной фейковый вброс, направленный против Чечни.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» министр подчеркнул, что в Чечне не бывает насилия против девушек, которые не хотят за кого-то выходить замуж. Он пообещал разобраться в этой ситуации.

«Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Насильно у нас женщин замуж не выдают», – подчеркнул он.

Ранее издание «Медиазона» сообщило, что 20-летнюю девушку, которая ранее пыталась скрыться в женском кризисном центре «Китеж» в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.