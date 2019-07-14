Жительницу Москвы насильно увезли в Чечню для замужества

Взгляд
14 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
Разделы

Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
Перейти а раздел…

Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

      Перейти а раздел…

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
            Жительницу Москвы насильно увезли в Чечню для замужестваУстановлен человек, устроивший скандал с послом Британии в СШАПутин напомнил Макрону о важности отношений России и ФранцииДоллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля
            США нашли повод отложить санкции против Турции за С-400Мальчика из России третьи сутки ищут в ПольшеВ Раде потребовали снять украинскую блокаду с Крыма и ДонбассаУчительницу в США осудили на 20 лет за секс со школьником
            От СБУ потребовали запретить фильм Оливера Стоуна об УкраинеАвтомобиль въехал в группу людей в ЛондонеЗеленский привлек внимание красными плавкамиПьяные украинские военные в Донбассе избили командира

            Главная тема


            Зачем СССР извратил главный праздник Франции

            «дрожь канцлера»


            Появились слухи об алкоголизме Меркель

            «Клин в НАТО»


            В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина

            75-летие Победы


            Москва дала салют в память об освобождении Вильнюса от фашистов

            Видео

            критика люстрации


            Запад боится потерять контроль над Украиной

            санкции против госдолга


            Америка готовит рублю серьезное испытание

            переброска по воздуху


            Для доставки С-400 в Турцию потребовалась особая срочность

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Дотянуться до дна


            Константин Кондрашин: Как избавиться от Габунии

            Прозрение либералов


            Алексей Алешковский: Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Пешечные атаки


            Геворг Мирзаян: Америка начала танкерную войну с Ираном

            на ваш взгляд


            Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?

            Жительницу Москвы насильно увезли в Чечню для замужества

            14 июля 2019, 12:01

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            20-летнюю девушку, которая ранее пыталась скрыться в женском кризисном центре «Китеж» в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.

            Активистка Дарья Серенко рассказала, что девушка жила в Москве вместе с родителями, однако отец грозился увезти ее в Чечню и там выдать замуж. По информации цента «Китеж», родители отобрали у дочери паспорт, запретили выходить на улицу и продолжать учебу, сообщает «Медиазона».

            «Я знаю, что, уехав из Москвы этим летом, обратно я точно не вернусь, и выбраться из республики будет гораздо сложнее. Но все равно мне очень трудно решиться, я жалею родителей и очень сильно боюсь за свою жизнь одновременно. Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу как величайший позор человечества, а в худшем – я все-таки выйду замуж», – сказано в тексте письма девушки, адресованном правозащитникам из организации «Правовая инициатива».

            Серенко отметила, что девушка готовилась к побегу несколько недель и 5 июля пришла в «Китеж», однако прожив там пять дней, исчезла, оставив деньги и документы.

            «Она сообщила подруге номер рейса, которым ее собираются сегодня вывозить в Чечню, попрощалась с ней, попросила о помощи и сказала, что ее накачивали лекарствами и фенибутом. Она сообщила, что хотела покончить с собой, но родители ей этого сделать не дали», – добавила Серенко.

            Активистка также предположила, что такое решение отца связано с тем, что девушка встречалась с русским молодым человеком. «Этот молодой человек сейчас получает угрозы», – уточнила она.

            12 июля волонтеры обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов переговорили с родителями девушки, которые сказали, что все в порядке.

            Представители «Китежа» приехали и в аэропорт, но родственники не позволили им поговорить с девушкой. «Она достаточно странно себя вела, немножко заторможенно. У нее были перекрашены волосы, она была рыжая, ее перекрасили в темный», – сообщила Серенко.

            В итоге семья прошла в самолет, а полицейские сказали, что у них нет оснований задерживать этих пассажиров.

            Ранее сообщалось, что в Австралии более сотни девочек насильно выдали замуж.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............