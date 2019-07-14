Жительницу Москвы насильно увезли в Чечню для замужества

20-летнюю девушку, которая ранее пыталась скрыться в женском кризисном центре «Китеж» в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.

Активистка Дарья Серенко рассказала, что девушка жила в Москве вместе с родителями, однако отец грозился увезти ее в Чечню и там выдать замуж. По информации цента «Китеж», родители отобрали у дочери паспорт, запретили выходить на улицу и продолжать учебу, сообщает «Медиазона».

«Я знаю, что, уехав из Москвы этим летом, обратно я точно не вернусь, и выбраться из республики будет гораздо сложнее. Но все равно мне очень трудно решиться, я жалею родителей и очень сильно боюсь за свою жизнь одновременно. Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу как величайший позор человечества, а в худшем – я все-таки выйду замуж», – сказано в тексте письма девушки, адресованном правозащитникам из организации «Правовая инициатива».

Серенко отметила, что девушка готовилась к побегу несколько недель и 5 июля пришла в «Китеж», однако прожив там пять дней, исчезла, оставив деньги и документы.

«Она сообщила подруге номер рейса, которым ее собираются сегодня вывозить в Чечню, попрощалась с ней, попросила о помощи и сказала, что ее накачивали лекарствами и фенибутом. Она сообщила, что хотела покончить с собой, но родители ей этого сделать не дали», – добавила Серенко.

Активистка также предположила, что такое решение отца связано с тем, что девушка встречалась с русским молодым человеком. «Этот молодой человек сейчас получает угрозы», – уточнила она.

12 июля волонтеры обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов переговорили с родителями девушки, которые сказали, что все в порядке.

Представители «Китежа» приехали и в аэропорт, но родственники не позволили им поговорить с девушкой. «Она достаточно странно себя вела, немножко заторможенно. У нее были перекрашены волосы, она была рыжая, ее перекрасили в темный», – сообщила Серенко.

В итоге семья прошла в самолет, а полицейские сказали, что у них нет оснований задерживать этих пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Австралии более сотни девочек насильно выдали замуж.