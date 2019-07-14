Британские СМИ: Новый сериал о России выставил жителей Запада полными идиотами

Выпущенный американской стриминговой платформой Netflix сериал «Последние цари» создан для тех, кто ничего не знает о России, пишет британская The Guardian. Автор статьи отмечает, что над исторической драмой о Романовых смеется вся страна.

«Довольно странный сериал о Романовых, снятый сервисом Netflix, очевидно, был создан специально для тех, кто ничего не знает о России. Как правильно пишется слово «катастрофа» на кириллице?» – пишет The Guardian. Содержание статьи приводит «ИноСМИ».

Россияне удивительным образом отреагировали на сериал «Последние цари», пишет автор статьи, отмечая, что отзывы оказались противоположными тем, что получил снятый телеканалом HBO сериал «Чернобыль».

«Чернобыль» получил очень высокую оценку в России, и многие зрители отметили щепетильное отношение к деталям», – пишет британское издание, указывая на стремление создателей сериала уважительно отнестись к истории.

Сериал «Чернобыль», по оценке автора статьи, помог России и Западу немного сблизиться в условиях «чрезвычайно напряженных отношений». «Последние цари», однако, «вновь распарывают шов и демонстративно окатывают открывшуюся рану алкоголем, выливая его из бутылки, на которой на кириллице написано слово «Водка» – с ошибкой». «Россияне громко смеются, замечая, что на Красной площади 1905 года четко виден Мавзолей Ленина, который появился там только в 1924 году», – пишет The Guardian.

По мнению автора, «Последние цари» больше похожи на сюрреалистичную статью из «Википедии». С одной стороны – «великолепная» работа операторов и шикарные костюмы, с другой – внезапное появление историков, которое превратило сериал в «документальный фильм, снятый Сальвадором Дали».

«В эпоху фейковых новостей, теорий заговора и людей, которые пытаются посеять раздор между мировыми державами, самым логичным выводом может стать то, что создание сериала «Последние цари» было спонсировано людьми, которые хотели выставить жителей Запада совершеннейшими идиотами. И они не зря потратили свои деньги», – заключает британское издание.

Накануне телеведущая Тина Канделаки также дала оценку сериалу «Последние цари» (The Last Czars) о последних годах династии Романовых.

Стоит отметить также, что сериал «Чернобыль» не получил однозначно положительных отзывов, о которых пишет британское издание. В России телепроект критиковали за искажение фактов и даже требовали возбудить уголовные дела в отношении создателей шоу.