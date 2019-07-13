Канделаки рассказала, как школьников пугают сериалами о России

Телеведущая Тина Канделаки дала оценку сериалу «Последние цари» (The Last Czars) о последних годах династии Романовых, вышедший на американской стриминговой платформе Netflix.

Канделаки, как и ряд других рецензентов, отметила, что в сериале присутствуют ошибки визуального ряда, которые влияют на ощущение достоверности рассказываемой истории. Телеведущая, однако, считает такие ошибки вторичными.

«Куда важнее то, что американцы продолжают рассказывать нашу историю своим языком, и миллионы людей узнают о России эпохи последнего императора, о его личной трагедии и трагедии всего государства в версии Netflix», – написала она в своем Telegram-канале.

«Симптоматично, что русская тема стала появляться во многих сериалах – от мелкого бандитизма до глобального геополитического противостояния. Поскольку XX век принес России много захватывающих сюжетов, на «Чернобыле» и «Последних царях» никто не остановится. Ждем Горбачева/90-е и плавно к 2024-му перейдем к сериалу о ВВП (президенте Владимире Путине – прим. ВЗГЛЯД), который, могу поспорить, Netflix или уже снял, или снимет очень скоро», – отметила Канделаки.

«Удивительно и грустно, что нам в рассказе нашей же истории отведена роль зрителей, с которой мы, кажется, согласны», – посетовала она.

«Возвращаясь к «Царям». Не могла не оценить пропагандистские приемы. Когда Николай II встречает своего палача Юровского, он говорит ему: «Я хотел быть хорошим царем. Все, что я делал, я делал для своей страны». На что большевик отвечает ему: «Не надо было делать для страны – надо было делать для людей», – пересказала Канделаки.

«Нам все время напоминают о русском бунте – и напоминают, что он, возможно, и спит, но в любой момент может проснуться. При этом снято так, что школьники всего мира, кто будет интересоваться нашей историей, к сожалению, так и будут думать, что Распутин и увлечение им Александры Федоровны, склонность семьи к шарлатанам и безволие Николая привели нас к полному уничтожению общества, и к повтору этих событий мы должны быть готовы в любой момент», – заключила медиаменеджер.

Напомним, американская компания Netflix выпустила сериал «Последние цари» (The Last Czars), который рассказывает о последних годах династии Романовых. Блогеры раскритиковали телефильм из-за исторических ошибок и откровенных сцен.