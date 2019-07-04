Блогеры раскритиковали сериал Netflix про Романовых

Популярный блогер Рустем Адагамов (в Сети известен под ником drugoi) резко раскритиковал сериал «Последние цари» (The Last Czars), выпущенный американской стриминговой платформой Netflix. Политолог Владимир Корнилов в свою очередь указал на исторические ошибки в многосерийном фильме о российской императорской семье Романовых.

Адагамов негативно отозвался об излишне откровенных сценах в сериале, премьера которого состоялась накануне.

«Сериал «Последние цари» от Netflix – адская шняга даже для жанра докудрамы. Порнография, дурно наклеенные бороды, полное пренебрежение историческими деталями», – приводит его слова Ura.ru.

Особенно Адагамова возмутил образ Распутина «с лицом лондонского клерка и наклеенной бородой», который «лапает в церкви прихожанку». Раскритиковал он и другие эпизоды: «Генерал при всех обращается к царю, называя его «Ники». Армянский Хор-Вирап на фоне Арарата изображает Верхотурский монастырь в Уральских горах».

Политолог Владимир Корнилов в своем Facebook высмеял кадр из сериала, изображающий Красную площадь в феврале 1905 года с мавзолеем Владимира Ленина.

«А ведь сними мы документальный фильм, в котором Авраам Линкольн гулял бы на фоне монумента Линкольну, они наверняка ржали бы)))» – предположил политолог.