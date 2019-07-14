Современные художники со всей страны выставили свои работы на «Тавриде»

Молодые художники представили собственные работы на главной выставке смены «Контемпорари–арт. Между прошлым и будущим» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт–критиков и реставраторов из 85 регионов работали в профессиональных тематических школах от партнеров смены. В итоге была организована выставка произведений участников. На ней были фотографии, картины, граффити, инсталляции и перформансы, сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Так, например, школа «Теория и арт–критика» создала фэнзин – малотиражное периодическое издание в печатном и в электронном форматах. В фэнзин вошли интервью с художниками, статьи о смене, об арт–объектах, о моде и фирменном стиле «Тавриды».

А итогом работы школы «Современная реставрация» стала композиция «Подводный мир Крыма». Также на форуме участники закончили реставрацию амфоры и кувшина IX-X веков, которые они передали в фонд крымского музея-заповедника «Судакская крепость».

«Я просто восхищен. Мне очень понравилась молодежь, которая участвовала в разработке проектов. Интересующиеся люди, глаза горят, руки делают. Хочется с ними работать и помогать. У них настолько огромные желания и амбиции, что творить с ними большое удовольствие», – отметил эксперт форума, член Союза художников России Владимир Стразов.

Кроме того, на смене были подведены итоги грантового конкурса, общая сумма грантов которого составила 6 млн рублей.

Ранее участники организовали стрит-фест Cube of fame, в котором приняли участие 30 современных художников из разных регионов России.