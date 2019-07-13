«Таврида» передала отреставрированные артефакты IX-X веков крымскому музею

В пятницу, 12 июля, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» молодые художники передали отреставрированные предметы старины в фонд музея-заповедника «Судакская крепость».

В музей реставраторы передали два предмета: кувшин IX века и амфору X века, найденную в портовой части Судакской крепости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вместе с участниками к реставрационным работам привлекались студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова (МГХПА им. Строганова) и колледжа Дизайна, Архитектуры и Реинжиниринга №26 (26 КАДР).

Оба предмета были сильно повреждены, у амфоры отсутствовало дно, но совместными усилиями удалось восстановить амфору и кувшин.

«Главное в работе реставраторов – сохранение культурного наследия. Наша работа меняет обывательское отношение к истории на ценностное. Здесь, на форуме, мы завершили большую работу по восстановлению двух экспонатов и сегодня передали их в местный музей. Мне очень важно, чтобы в музеях выставлялись цельные предметы истории», – рассказал участник форума Ярослав Минаев.

Художник-реставратор, член Союза художников России, эксперт форума Владимир Стразов высказался о проделанной работе: «Художник-реставратор не должен вмешиваться в исторические процессы, добавлять свое видение, самовыражаться в работе, тем самым искажать данность. А уж тем более идти на поводу у мошенников, желающих ради наживы, исказить произведение искусства. Это самый важный этический принцип. Современным художникам-реставраторам не хватает практики. Им нужно практиковаться больше, не ограничивать себя одним регионом».

Передача отреставрированных работ прошла в рамках девятой смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» форума «Таврида 5.0». Ее участники – более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).