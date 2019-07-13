«Таврида» передала отреставрированные артефакты IX-X веков крымскому музею

Взгляд
13 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
Разделы

Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
Перейти а раздел…

Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский легализовал радиоактивный туризм

Предполагается, что туристы теперь валом повалят в ЧернобыльФото: РИА Новости
Закрытая Чернобыльская зона отчуждения должна превратиться в свою полную противоположность – грандиозный туристический объект, открытый для всех желающих. Именно в этом смысл указа, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действительно ли пострадавшая от страшной катастрофы территория освободилась от радиации и стала полностью безопасной? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...

Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

      Перейти а раздел…

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Госкомиссия разрешила запуск «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ»
            Трамп собрался избавиться от главы разведки СШАСША повысили уровень делегации на переговорах с Россией в ЖеневеЗеленского сравнили с Трампом после разговора с ПутинымПодозреваемый в убийстве стюардессы в Москве назвал мотив
            Америка готовит рублю серьезное испытаниеТелемост с Украиной растрогал Симоньян до слезВ МЧС рассказали об опасности москитных сетокАмериканский «летающий радар» загорелся в воздухе
            Виноделы предложили директору «Рустави-2» помочиться на свою семьюСтали известны подробности ограбления в исполнении сотрудников ФСБ в московском банкеЛобода устроила скандал на фестивале «Белые ночи» в ПетербургеТурецкий отельер ответил на вопрос о повторном использовании еды с тарелок гостей

            Главная тема


            Санкционные продукты могут отдать на съедение

            задался вопросом


            Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала

            позорное напоминание


            На дом Габунии повесили табличку про «петушару Георгия»

            сравнил с Катамадзе


            Пушков отреагировал на сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России

            Видео

            реакция общества


            Россия накажет Грузию без санкций

            военный парад


            Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

            производство газовых турбин


            Удалось ли Siemens победить российское импортозамещение

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Дотянуться до дна


            Константин Кондрашин: Как избавиться от Габунии

            Прозрение либералов


            Алексей Алешковский: Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Пешечные атаки


            Геворг Мирзаян: Америка начала танкерную войну с Ираном

            на ваш взгляд


            Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?

            «Таврида» передала отреставрированные артефакты IX-X веков крымскому музею

            13 июля 2019, 12:15

            Версия для печати

            В пятницу, 12 июля, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» молодые художники передали отреставрированные предметы старины в фонд музея-заповедника «Судакская крепость».

            В музей реставраторы передали два предмета: кувшин IX века и амфору X века, найденную в портовой части Судакской крепости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            Вместе с участниками к реставрационным работам привлекались студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова (МГХПА им. Строганова) и колледжа Дизайна, Архитектуры и Реинжиниринга №26 (26 КАДР).

            Оба предмета были сильно повреждены, у амфоры отсутствовало дно, но совместными усилиями удалось восстановить амфору и кувшин.

            «Главное в работе реставраторов – сохранение культурного наследия. Наша работа меняет обывательское отношение к истории на ценностное. Здесь, на форуме, мы завершили большую работу по восстановлению двух экспонатов и сегодня передали их в местный музей. Мне очень важно, чтобы в музеях выставлялись цельные предметы истории», – рассказал участник форума Ярослав Минаев.

            Художник-реставратор, член Союза художников России, эксперт форума Владимир Стразов высказался о проделанной работе: «Художник-реставратор не должен вмешиваться в исторические процессы, добавлять свое видение, самовыражаться в работе, тем самым искажать данность. А уж тем более идти на поводу у мошенников, желающих ради наживы, исказить произведение искусства. Это самый важный этический принцип. Современным художникам-реставраторам не хватает практики. Им нужно практиковаться больше, не ограничивать себя одним регионом».

            Передача отреставрированных работ прошла в рамках девятой смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» форума «Таврида 5.0». Ее участники – более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов.

            Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............