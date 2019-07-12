В Судаке художники со всей России провели фестиваль уличного искусства

В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame, в котором приняли участие 30 современных художников из разных регионов России.

Местом для рисования граффити стали 8 специальных кубов в городском саду, одном из наиболее посещаемых местными жителями и туристами мест, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я положительно отношусь к уличному искусству. Оно преображает город, и граффити выглядят намного лучше рекламных объявлений, наклеенных повсюду. Зимой Судак снова посереет, но зато останется летнее настроение, когда мы будем смотреть на эти уличные картины», – рассказала жительница Судака Мамченкова Елена.

Художник, куратор одной из профессиональных школ форума Александр Милицин поделился своим мнением: «Я считаю, что главная идея фестиваля – показать городу, что стрит-арт не вандализм, а современное искусство. Это своеобразная рефлексия для города с единственной целью – преобразить пространство вокруг и показать, что такое уличный арт. Я уверен, что у нас это получилось».

«Мой рисунок выполнен в гипертрофированном стиле, он наиболее близок мне и интересен. Заниматься уличным искусством должны компетентные профессионалы, в этом случае не возникнет отторжения у жителей», – поделился своим мнением участник форума, художник Андрей Кожуро из Краснодарского края.

«Я нарисовал граффити в классическом проявлении. Шрифт в абстрактной форме, читабельность которого отсутствует как таковая. Это цветовая абстракция, которая передает настроение. Через такие буквы я выражаю свои эмоции. И я рад, что жители Судака смогут увидеть мое творчество», – рассказал о своей работе участник форума, художник Савелий Морозов.

Таврида стрит–фест Cube of fame прошел в рамках девятой смены «Контемпорари–арт. Между прошлым и будущим» форума «Таврида 5.0». Ее участники – более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт–критиков и реставраторов из 85 регионов России.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).