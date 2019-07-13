В МЧС рассказали об опасности москитных сеток

Частой причиной падения детей из окон становятся незакрепленные москитные сетки, на которые они пытаются опереться, указали в МЧС.

Чаще всего дети выпадают из окон, когда их оставляют без присмотра в комнате – дети забираются на подоконник и пытаются опереться на незакрепленную москитную сетку или выглядывают в открытое окно, передает РИА «Новости».

В связи с этим в ведомстве советуют не оставлять ребенка без присмотра в комнате с открытым окном, а также запрещать детям игры на подоконнике.

Кроме того, рекомендуется ставить на подоконник цветы или предметы, которые не дадут детям выпасть, и установить механизм, блокирующий открывание окон.

Также спасатели советуют объяснить детям правила безопасности: не высовываться из окна, не облокачиваться на карниз.