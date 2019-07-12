США решили препятствовать проведению «Бессмертного полка» на Западе

Вашингтон поставил задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил об этом в ходе расширенного заседания совета фонда «История Отечества», которое прошло в музее-усадьбе «Остафьево», передает РИА «Новости».

«В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции «Бессмертный полк», – заявил он.

Нарышкин указал, что это пример «циничных» попыток геополитических оппонентов России противостоять ей.

Он заявил также, что популяризация и создание условий для изучения русского языка на постсоветском пространстве должны стать общим приоритетом, передает ТАСС.

«Русский язык – основа нашей тысячелетней культуры и укрепление его позиций на постсоветском пространстве – наш долг перед миллионами соотечественников и всеми, кто мыслит категориями справедливости и национального достоинства», – сказал Нарышкин.

По словам директора СВР, особое внимание состоянию русского языка необходимо уделять в Белоруссии и на Украине, так как «наши братские народы произошли от одного истока», и «очень важно, чтобы русский язык, объединяющий нас исторически, передавался в этих странах из поколения в поколение».

Он добавил, что желающие изучать русский язык в других странах должны иметь для этого все возможности.

Выступившая на заседании ректор Института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая отметила, что за последние десятилетия число людей, изучающих русский язык как иностранный, кардинально сократилось: «Если в 1990 году русский язык в школах изучали 20 млн школьников, то сегодня только 1,1 млн школьников изучают русский язык в национальной системе образования. Также с 1990 года произошло сокращение почти на 400 вузов, где преподают русский язык».

По ее словам, негативная динамика продолжится и в ближайшие годы. Она призвала пересмотреть условия финансирования проектов по продвижению русского языка.

«Мы говорим, что русский язык – один из факторов национальной безопасности. То, что сегодня происходит, – это результат распределения бюджетных средств, которых выделяется недостаточно для системного результата. Конкурсные процедуры не позволяют финансировать центры по изучению русского языка», – подчеркнула ректор.

Русецкая призвала обратить внимание на опыт Китая, где функционируют 1 тыс. 300 центров по изучению китайского языка.

Напомним, акция «Бессмертный полк» по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией, а если ее нет – с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в шествии.

В 2019 году «Бессмертный полк» впервые прошел на Аляске.

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