В Судане произошла попытка госпереворота

Комитет по безопасности и обороне переходного Военного совета Судана распространил заявление о пресечении попытки государственного переворота.

По данным комитета, к попытке госпереворота в Судане причастны 12 военных, они задержаны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News – Arabia.

«Служба безопасности начала допрашивать их, они будут срочно переданы суду», – заявил на глава комитета, генерал-лейтенант Джамаль ад-Дин Омар.

Он отметил, что выборы – единственное средство для перемен, а «борьба за управление страной будет осуществляться посредством урн для голосования, а не военным путем».

Омар подчеркнул, что комитет привержен безопасности граждан и мирному переходу власти.

Месяц назад переходный Военный совет объявил о предотвращении попытки переворота.

Напомним, 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили Москву за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений двух стран.

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