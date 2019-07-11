В Кабардино-Балкарии открылся центр подготовки «Волонтеров Победы»

В четверг, 11 июля, в столице Кабардино-Балкарской Республики открылся Окружной центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Сергей Стариков, говорится в сообщении «Волонтеров Победы» во «ВКонтакте».

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев СКФО, информированием и обучением активистов, помощью во взаимодействии с органами государственной власти и работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

С 5 марта по 15 апреля 2019 года ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи провели Всероссийский конкурс на определение Окружных координационных центров по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы.

Первый центр открылся 15 мая в Алтайском крае. До сентября 2019 года также центры начнут работу в Курской, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Сахалинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.