Канделаки: «Московия» для Зеленского – это только начало

Журналистка Тина Канделаки раскритиковала идеи президента Украины Владимира Зеленского об улучшении страны, назвав их «идиотскими».

По ее словам, Зеленский обещал работать «засучив рукава», однако на деле выдвигает «идиотские предложения», написала Канделаки в Telegram.

Среди обещаний президента она отметила «посадку коррупционеров, прекращение войны в Донбассе и отказ от риторики, разделяющей людей по языковому признаку».

«Да, времени прошло совсем мало, а на носу вторые выборы. Вот и приходится привлекать голоса националистов, озвучивая через своих советников, прямо скажем, идиотские предложения. Одно из последних –переименование русского языка, на котором говорят за пределами Украины, в российский. Русский, как выясняется, он только у украинцев. Россию предлагают переименовать в Московию (чего они еще нам ярлыки на великое княжение не раздают?)», – отметила Канделаки.

Также она напомнила о неудачной идее с отменой военного парада в День независимости Украины, поскольку «для Зеленского это статья расходов, а для украинских военных важное символическое событие».

«Верховный главнокомандующий, не находящий общего языка со своей армией, превращается в декорацию», – подчеркнула журналистка.

Канделаки считает, что все инициативы украинского лидера и его команды напоминают цирк, где «не хватает только шариков».

«Пока всё до боли напоминает сериал «Слуга народа». Все, конечно, смеялись, но кто же знал, что сценарий сериала и есть мастер-план нового президента. Судя по тому, что делает Володя, «Московия» это только начало. Поверьте мне», – заключила она.

Ранее украинский генерал сообщил о решении провести военный парад в Киеве. Также спикер Рады Андрей Парубий призвал военных провести парад в Киеве вопреки решению Зеленского.

Напомним, Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, проводимый на День независимости страны. Вместо проведения «недешевого» парада решено было выделить 300 млн гривен всем украинским военнослужащим, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров, в том числе участникам так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.

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